İmamoğlu Gerekçeleriyle Anlattı: Sokak Hayvanlarıyla İlgili Yasa Tasarısı Neden Uygulanamaz?

TBMM gündemine gelen sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İmamoğlu, "Yasa tasarısında hedeflenen sürede sokak hayvanlarının barınaklara toplanması olanaksızdır. Yaşamımızın bir parçası olmuş bu canlıların yasa gereği milyonlarcasının uyutulmasının vicdanlarda derin tahribat yaratır. ‘Tedavisini ve bakımını yap, kısırlaştır, sahiplendir.’ Biz bunu yapıyoruz” dedi.

İmamoğlu “TBMM gündemine gelen yasa tasarısı neden uygulanamaz?” diyerek gerekçeleri şöyle sıraladı:

'BAKANLIK GEREKLİ DESTEĞİ VERMEDİ'

'Mevcut yasa bile tam uygulanmamış, ilgili yönetimler tarafından yeterli sayıda barınak açılmamış, kısırlaştırma yapılmamış, personel ve kaynak ayrılmamıştır. İlgili bakanlıklar da bu konuda gerekli desteği vermemiştir.

Özellikle bazı bölgelerde sahipsiz sokak hayvanları tarafından saldırıya uğrayan vatandaşlarımız olduğu bir gerçektir ancak bu vakaların hangi bölgelerde yoğunlaştığının analizi yapılmadan her yere aynı uygulama dayatılmak istenmektedir.

Hayvan ve insan refahının sağlandığı, bu yaşam dengesinin çok başarılı bir şekilde sağlandığı birçok bölgemiz, ilimiz, ilçemiz mevcuttur.'

'HEDEFLENEN SÜREDE TOPLANMASI OLANAKSIZ'

Bugüne dek sahiplendirme çalışmalarının da yeterli düzeye ulaşamadığına dikkat çeken İmamoğlu “Bu konuda başarılı birçok örnek olmasına rağmen yaygın ve etkili bir teşvik çalışması yapılmamıştır” dedi.

Yasa tasarısında hedeflenen sürede sokak hayvanlarının barınaklara toplanmasının olanaksız olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Bu tarz toplamanın popülasyonu daha da artıracağı bir gerçektir. Bazı bölgelerde kedi ve köpek popülasyonunun azaltılması ya da bitirilmesi biyolojik dengeyi bozup başka kemirgen ve vahşi hayvanların çoğalmasına yol açacaktır. Dünyada bunun birçok örneği mevcuttur” diye konuştu.

'UYUTULMA, VİCDANLARDA DERİN TAHRİBAT YARATIR'

İllegal ya da denetimsiz evcil hayvan satışı ve üretiminin de kontrol altına alınmadığına vurgu yapan İmamoğlu şunları kaydetti:

'Bu konuda gerekli çalışmaları yapmayan yerel yönetimlere yönelik denetim ve uygulama yapılmamış, gerekli durumlarda bakanlık devreye girmemiştir. Yeni yasa tasarısının uygulanması için gerekli bütçe mevcut yasanın uygulanması için gerekli bütçeden çok daha büyüktür. En önemlisi de uzun bir tarihsel sürede evcilleştirdiğimiz, yaşamımızın bir parçası olmuş bu canlıların yasa gereği milyonlarcasının uyutulmasının vicdanlarda oluşturacağı derin tahribattır.'

'BAKIMINI YAP, AŞILA, KISIRLAŞTIR, SAHİPLENDİR'

Çözüm önerilerini de aktaran İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Çözüm; bu konuda ortak akılla hareket etmek, pratikte başka sorunlara yol açan adımlar yerine uygulanabilir bir yasa hazırlamak. Mevcut yasada tanımlanmış ama bir türlü pratikte uygulanmamış adımları tek tek hayata geçirmektir.

Sosyal olarak topluma uyum sağlamış, rehabilitasyonu yapılmış canlıların gönüllüler işbirliği ve desteğiyle alındığı yere bırakılması, takibinin yapılması, kayıt altına alınması, çip takılması, ‘bakımını yap, aşıla, kısırlaştır ve sahiplendir’ yaklaşımı temel olmalıdır.

Sorun yaşanan bölgelere özel olarak eğilmek, Bakanlığın da dahil olduğu altyapı, personel ve kaynak ile kültürümüze, geleneklerimize, canlılığımıza, insanlığımıza yakışan pratik uygulamaları hayata geçirmektir.'