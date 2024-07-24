MHP’li Başkan Seçimden Sonra İlk İş Odasını Yeniletti
Bilecik'te 31 Mart seçimlerinde yeniden Vezirhan Belde Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Ocak ilk iş odasını yeniletti. Ocak'ın tasarruf tedbirlerini öne sürerek bir ilkokul gezisi için araç vermediği öğrenildi.
Bilecik'te 31 Mart günü yapılan seçimlerde yeniden Vezirhan Belde Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Ocak, odasının koltuk, zemin ve duvarlarında yenileme yaptı.
DEV MHP LOGOLU AYDINLATMA
Ocak'ın makam masası üzerindeki tavana dev bir ışıklı ve MHP logolu aydınlatma yapıldı. Bu yapılan yenileme vatandaşların tepkilerine neden oldu.
OKULA TASARRUF
Ocak'ın geçtiğimiz günlerde ise Vezirhan İlköğretim Okulu'nun gezi otobüsü talebini 'tasarruf tedbirleri var' diyerek geri çevirdiği öğrenildi.
Öte yandan belediye binasına gelen vatandaşlar makam odasında MHP logosunun Türk bayrağından daha büyük tasarlanmasına da tepki gösterdi.
Kaynak: İHA