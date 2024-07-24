MHP’li Başkan Seçimden Sonra İlk İş Odasını Yeniletti

Bilecik'te 31 Mart günü yapılan seçimlerde yeniden Vezirhan Belde Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Ocak, odasının koltuk, zemin ve duvarlarında yenileme yaptı.

DEV MHP LOGOLU AYDINLATMA

Ocak'ın makam masası üzerindeki tavana dev bir ışıklı ve MHP logolu aydınlatma yapıldı. Bu yapılan yenileme vatandaşların tepkilerine neden oldu.

OKULA TASARRUF

Ocak'ın geçtiğimiz günlerde ise Vezirhan İlköğretim Okulu'nun gezi otobüsü talebini 'tasarruf tedbirleri var' diyerek geri çevirdiği öğrenildi.

Öte yandan belediye binasına gelen vatandaşlar makam odasında MHP logosunun Türk bayrağından daha büyük tasarlanmasına da tepki gösterdi.

Kaynak: İHA