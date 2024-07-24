MHP’li Başkan Seçimden Sonra İlk İş Odasını Yeniletti

Bilecik'te 31 Mart seçimlerinde yeniden Vezirhan Belde Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Ocak ilk iş odasını yeniletti. Ocak'ın tasarruf tedbirlerini öne sürerek bir ilkokul gezisi için araç vermediği öğrenildi.

MHP’li Başkan Seçimden Sonra İlk İş Odasını Yeniletti

Bilecik'te 31 Mart günü yapılan seçimlerde yeniden Vezirhan Belde Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Ocak, odasının koltuk, zemin ve duvarlarında yenileme yaptı.

DEV MHP LOGOLU AYDINLATMA

Ocak'ın makam masası üzerindeki tavana dev bir ışıklı ve MHP logolu aydınlatma yapıldı. Bu yapılan yenileme vatandaşların tepkilerine neden oldu.

OKULA TASARRUF

Ocak'ın geçtiğimiz günlerde ise Vezirhan İlköğretim Okulu'nun gezi otobüsü talebini 'tasarruf tedbirleri var' diyerek geri çevirdiği öğrenildi.

Öte yandan belediye binasına gelen vatandaşlar makam odasında MHP logosunun Türk bayrağından daha büyük tasarlanmasına da tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

Etiketler
MHP Bilecik
Hakkari'de Mayına Basan Çoban Hayatını Kaybetti! Soruşturma Başlatıldı Hakkari'de Mayına Basan Çoban Hayatını Kaybetti
Turistlere Esrar Satarken Yakalandı: Evinden Öyle Bir Düzenek Çıktı Ki... Turistlere Esrar Satarken Yakalandı: Evinden Öyle Bir Düzenek Çıktı Ki..
Akın Akın İnsanlar Göç Ediyor! Seferihisar ve Urla'yı Tahtından Eden İlçe Akın Akın İnsanlar Göç Ediyor! Seferihisar ve Urla'yı Tahtından Eden İlçe
Lüks Restoranlarda Sucuk Böyle Pişiriliyor ve Lokum Bile Yanında Daha Sert Kalıyor Lüks Restoranlarda Sucuk Böyle Pişiriliyor ve Lokum Bile Yanında Daha Sert Kalıyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji Uyardı! İstanbul Dahil 24 İlde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor Çok Kuvvetli Geliyor, Şemsiyesiz Çıkmayın!
İstanbul'da Peş Peşe Zincirleme Facia: Çok Sayıda Araç Birbirine Girdi İstanbul'da Peş Peşe Zincirleme Facia
Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı: Adı Değiştirilecek Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı
Her An Deprem Olabilir! Naci Görür 'En Korktuğumuz Yer' Deyip Uyardı 'Tehlike Kapıda, Her An Deprem Olabilir!
AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti