İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Soğukkuyu Mezarlığı’nda bir vatandaşın fark ettiği şüpheli siyah poşetten binlerce sentetik ecza hap çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede 79 kutu içinde toplam 4 bin 357 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mezarlıkta Şüpheli Poşet Paniği! Polis Harekete Geçti
İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan Soğukkuyu Mezarlığı’nda yapılan bir ziyaret sırasında fark edilen şüpheli bir poşet, polisi alarma geçirdi. Bir vatandaşın babasının mezarı yakınında gördüğü siyah poşeti ihbar etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, poşet üzerinde yaptıkları incelemede içerisinde 79 adet beyaz kutu bulunduğunu tespit etti. Kutuların açılmasıyla birlikte toplam 4 bin 357 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde niteliği taşıyan haplara el koyan ekipler, delil olarak muhafaza altına alınan malzemeleri gerekli adli işlemlerin yürütülmesi için Yamanlar Polis Merkezi Amirliği’ne teslim etti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

