Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Bahar Bitti, Kış Geri Geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ordu, Şırnak, Hakkâri ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-70 km/sa), Akdeniz'de yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİK UYARILAR

Kuvvetli Yağış: Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı, Ordu, Şırnak, Hakkâri, Siirt, Diyarbakır ve Batman’ın doğusunda kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, tipi ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.

Kuvvetli Rüzgar: Marmara, Ege, Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunmalı.

Buzlanma ve Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Zirai Don: Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında orta ve yer yer kuvvetli zirai don görülebileceğinden tarımla uğraşan vatandaşların gerekli önlemleri alması önem arz ediyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bilecik ve Bursa çevrelerinde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, (Kuzey Ege kıyıları hariç) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgede kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle kar, kıyılarda yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz Bölümünde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi sürüyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinin zamanla, yer yer yoğun olmak üzere, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi