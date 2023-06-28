Trakya için gök gürültülü yağış uyarısı

Edirne'nin güneyi ve Tekirdağ için yarın sabahtan itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Trakya için gök gürültülü yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren öğlene kadar Tekirdağ il geneli ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA

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