Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

MGM, Trakya, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

MGM'nin verilerine göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. MGM, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA