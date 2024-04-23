Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) bugün paylaştığı verilere göre, iç ve batı bölgelerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. 4 ilde de yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

MGM, Trakya, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

MGM'nin verilerine göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. MGM, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Meteoroloji
Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda arıza Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda arıza
Domatesle ilgili bilinmeyen gerçek. Yanına bile asla yaklaşmamalıymış... Domatesle ilgili bilinmeyen gerçek. Yanına bile asla yaklaşmamalıymış...
Doğru bakıldığında çok daha hızlı çiçek açıyor! Orkide bakarken deneyin Doğru bakıldığında çok daha hızlı çiçek açıyor! Orkide bakarken deneyin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 23 Nisan mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 23 Nisan mesajı
Bir organize suç örgütü çökertildi: Elebaşı dahil 8 kişi gözaltına alındı Bir organize suç örgütü çökertildi: Elebaşı dahil 8 kişi gözaltına alındı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li belediye, seçimi CHP kazanınca verdiği aracı geri aldı AKP'li belediye, seçimi CHP kazanınca verdiği aracı geri aldı
Ali Erbaş'ın Arapça soruyu Türkçeye çevirtmesi gündem oldu Ali Erbaş Arapça soruyu Türkçeye çevirtti
Suphiye Orancı'nın en büyük kızı Furaye sessizliğini bozdu: "Travmalarla yeniden yüzleşmeye gücüm yok, babamın kim olduğunu bilmek istemiyorum" Suphiye Orancı'nın en büyük kızı Furaye sessizliğini bozdu
Evleri ayırdılar: Oyuncu Aslı İnandık boşanıyor Evleri ayırdılar: 6 yıllık evlilik bitiyor
Bahçeli tepki gösterdi, Mehmet Şimşek yanıt verdi: İstismar edildi! Bahçeli tepki gösterdi, Şimşek yanıt verdi