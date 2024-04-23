Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yayımladığı 23 Nisan mesajında "Bağımsız bir ülke olabilmenin temelinin eğitim ve her alanda kalkınma olduğu inancıyla hareket eden milletimiz, Türkiye Yüzyılı'nda da toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızla yükselecek, onlara emanet edeceğimiz bu cennet vatan çocuklarımızın yenilikçiliği ve geleceğe güveniyle güçlenecektir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, bugünün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde millet iradesinin tecelligahı olarak "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesi ile Kurtuluş Savaşı'nı veren TBMM'nin kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Bundan tam 104 yıl önce ortaya konan birleştirici ruhun, bugün de en büyük dayanak olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Milli Mücadelemizin millet iradesi ile gerçekleşmesi için 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk halkının sesi, nefesi ve mücadele simgesi oldu. Zaferle taçlanan Milli Mücadelemizin ardından kurulan ve bugün asırlık bir çınara dönüşen Cumhuriyetimizi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ile güçlü yarınlara adım adım taşımaya devam ediyoruz.

Hür bir toplum ve bağımsız bir ülke olabilmenin temelinin eğitim ve her alanda kalkınma olduğuna olan inançla hareket eden milletimiz, Türkiye Yüzyılı'nda da toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızla yükselecek, onlara emanet edeceğimiz bu cennet vatan; çocuklarımızın heyecanı, yenilikçiliği ve geleceğe güveniyle güçlenecektir. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, daha nice güzel bayramları hep birlikte kutlamayı temenni ederim."





Kaynak: AA