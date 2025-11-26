Meteoroloji’den İki Bölge İçin Rüzgar Alarmı! Saatte 60 Km’yi Bulacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı, yer yer yoğun bulutlanma hakim olacak. Ege kıyıları, Edirne ve Kırklareli çevreleri, Antalya'nın bazı kesimleri ile Mardin ve Diyarbakır’ın doğusu ve Batman’ın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdüreceği öngörülüyor. Rüzgârın çoğunlukla güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta şiddette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de ise yer yer saatte 40-60 kilometre hızla eseceği belirtiliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de beklenen kuvvetli rüzgâr nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Kaynak: Haber Merkezi