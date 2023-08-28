Meteoroloji'den Hatay, Malatya ve Elazığ için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Hatay, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

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Meteoroloji'den Hatay, Malatya ve Elazığ için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji’den bugün yapılan açıklamada; Malatya ve Elazığ çevrelerinde önümüzdeki iki saat için Hatay’da ise bu gece saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji’den yapılan duyuru şöyle:

“Hatay çevrelerinde bu gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji radarından alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saat içinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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