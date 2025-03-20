Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Kar Alarmı! Sarı Kod Verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Adana hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi sürüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, Güney Ege, İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli rüzgar (40-70 km/sa), Akdeniz’de ise yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

Meteoroloji, kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri’de beklenen kuvvetli yağışların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, tipi ve buzlanma gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi. Vatandaşların tedbirli olması istendi.

Ayrıca, kuvvetli rüzgar ve fırtına riski nedeniyle Güney Ege, İç Anadolu’nun güneyi ve Akdeniz'de olası çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Son olarak, sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu ifade edildi. Özellikle tarımla uğraşan vatandaşların, Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında beklenen zirai don tehlikesine karşı dikkatli olmaları ve Meteoroloji’nin sıcaklık tahminlerini yakından takip etmeleri önerildi.

33 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji, Adana, Antalya, Artvin, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verdi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bilecik ve Bursa çevrelerinde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ile Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Adana hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, bölgede kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olmak üzere Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle kar, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğusunda yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde beklenen yağışların batısı ile Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi sürüyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yüksek kesimlerinin zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi