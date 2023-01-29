Meteoroloji'den 3 ile kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın saatlerinden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den 3 ile kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yaptığı açıklamada Bitlis, Muş ve Bingöl çevresini kar yağışına karşı uyardı.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların uyarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Ocak 2023 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm) beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır."

Yetkilere seslendiler, yardım istediler Güncel 29 Ocak 2023 18:05
Yoksulların zorla yıkılan evlerinin yerinde yükselen açgözlülük Güncel 29 Ocak 2023 15:26
İlber Ortaylı: İstanbul'da rahat bir yaşam için 100 bin lira gerekli Güncel 29 Ocak 2023 15:04
İsmailağa cemaatindeki davada karar çıktı Güncel 29 Ocak 2023 14:49
ÇOK OKUNANLAR
Son anket: Cumhur İttifakı'nın kalesinde deprem, kayıp 10 puan Son anket: Cumhur İttifakı'nın kalesinde deprem
İstanbul'da beyaz hasret sona eriyor: Kar yağışı için tarih verildi İstanbul'da beyaz hasret sona eriyor
Çağla Şıkel mutluluğu ünlü avukatta buldu: İlk kez görüntülendiler Çağla Şıkel mutluluğu ünlü avukatta buldu
EYT'yle emekli olacaklar bu 9 maddeye dikkat EYT'yle emekli olacaklar bu 9 maddeye dikkat
18 yaşına dönmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor 18 yaşına dönmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor