Meteoroloji'den 3 ile kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın saatlerinden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yaptığı açıklamada Bitlis, Muş ve Bingöl çevresini kar yağışına karşı uyardı.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların uyarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"30 Ocak 2023 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm) beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır."
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