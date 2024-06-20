Meteoroloji'den 2 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale ve Balıkesir'de bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın etkisini artıracağını ve kısa süreli fırtınanın çıkacağını belirterek uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'den 2 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan hamleli kuvvetli, yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cumartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesiyle çatı uçmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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