Meteoroloji Tarih Verdi: Önce İstanbul'u Ardından Ankara'yı Vuracak

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Yaz sıcağı yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Yağışlı hava sistemi önce İstanbul ardından Ankara'da etkili olacak. Türkiye hafta sonu yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.

Gök gürültülü sağanak önce batıdan doğuya doğru ilerleyecek.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, ilerleyen günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, yarın Trakya ile ülkenin kuzeydoğusunda kısa süreli sağanakların görüleceğini belirterek, sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmediğini ifade etti.

HAFTA SONU YAĞMUR GELİYOR

Cengiz Çelik, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edeceğini, ancak hafta sonunda kuzey ve iç kesimlerin serin ve yağışlı sistemin etkisine gireceğini söyledi.

Cumartesi gününden itibaren özellikle kuzey ve iç kesimlerde aralıklarla yağış beklendiğini kaydeden Çelik, "Bu yağışla birlikte sıcaklıklarda da azalma olacak ve yer yer mevsim normallerinin 1-2 derece altına inecek." dedi.

KUZEY VE İÇ KESİMLER SERİNLEYECEK

"Cumartesi günü Marmara Bölgesi genelinde, Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış bekliyoruz." diyen Çelik, şöyle devam etti:

"- Pazar günü ise Karadeniz Bölgesi'nin tamamında yağışlar devam ederken, İç Ege, Toroslar mevki ve Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışlar çoğunlukla öğle ve akşam saatlerinde etkili olacak.

- Hafta sonundaki sistemle birlikte özellikle kuzey ve iç kesimlerde 3-4 derecelik sıcaklık düşüşleri yaşanacak. Bulutlu hava ve yağış nedeniyle hissedilen sıcaklık da azalacak."

ÖNCE İSTANBUL'U SONRA ANKARA'YI VURACAK

Üç büyük ilde beklenen hava durumuna ilişkin de bilgi veren Cengiz Çelik, "İstanbul'da cumartesi günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 31 dereceden 28-29 dereceye düşecek." dedi.

Ankara'da pazar günü kentin kuzey kesimlerinde pazartesi günü ise kent genelinde gök gürültülü sağanak beklendiğini kaydeden Çelik, "En yüksek sıcaklık Ankara'da şu anda 33-34 derece civarındayken pazar gününden itibaren pazartesi, salı günleri 28-29 derece civarına düşecek." dedi.

Çelik, Ankara'da havanın salı gününden itibaren açmaya başlayacağını belirterek, şunları söyledi:

“İzmir'de ise önümüzdeki günlerde yağış yok. Ancak hafta sonunda itibaren cumartesi ve pazar günü biraz bulutlanma görülebilir. Sıcaklıklar ise 34-35 derece bandında seyretmeye devam edecek.”

YAĞIŞLAR YENİ HAFTADA DOĞUYA İLERLEYECEK

Yeni haftayla birlikte yağışların doğu kesimlere kayacağını belirten Çelik, pazartesi ve salı günleri İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Toroslar mevkisinde yağış beklendiğini söyledi.

Çelik, hafta ortasından itibaren ise yağışların etkisini kaybedeceğini ve yurt genelinde yeniden çoğunlukla az bulutlu ve açık havanın hakim olacağını belirtti.

Kaynak: AA