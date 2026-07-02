Şam'ın Merkezinde Kafeye Bombalı Saldırı: Can Kaybı Yükseldi, Yaralılar Var

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Suriye’den gelen son dakika haberine göre, başkentin kalbi konumundaki El-Nasr Caddesi'nde büyük bir patlama meydana geldi.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şam'ın Hicaz bölgesindeki bir kafede meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla (EYP) gerçekleştiği belirtildi.

5 ÖLÜ, 16 YARALI

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye, patlamada 5 kişinin öldüğünü 16 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA-DHA-İHA