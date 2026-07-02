Şam'ın Merkezinde Kafeye Bombalı Saldırı: Can Kaybı Yükseldi, Yaralılar Var
Suriye’nin başkenti Şam’ın en kalabalık bölgelerinden tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yakınında bulunan bir kafede patlama meydana geldi. Bombalı düzenekle gerçekleştirildiği açıklanan patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.
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Suriye’den gelen son dakika haberine göre, başkentin kalbi konumundaki El-Nasr Caddesi'nde büyük bir patlama meydana geldi.
Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şam'ın Hicaz bölgesindeki bir kafede meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla (EYP) gerçekleştiği belirtildi.
5 ÖLÜ, 16 YARALI
Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye, patlamada 5 kişinin öldüğünü 16 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Kaynak: AA-DHA-İHA
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