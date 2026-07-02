Diyarbakır Surlarında Devlet Bahçeli Pankartı: 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda!'

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Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde bulunan ve şehrin en önemli simgelerinden biri olan tarihi Dağkapı Burcu, dikkat çeken bir siyasi ve toplumsal mesaja ev sahipliği yaptı.

Tarihi surlara Devlet Bahçeli posterleri ile üç hilalli MHP bayrağı asıldı. Pankartlarda kardeşlik mesajları verilirken "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" yazısı dikkat çekti.

Pankartları gören vatandaşlar çalışmanın barış süreci için olumlu bir adım olduğunu vurguladı.

'BIZE ANLATTIKLARI GİBİ DEĞİL, HERKES KARDEŞTİR'

Muğla'nın Fethiye ilçesinden gelen Hasan İğnepli, Türkiye'nin her tarafının güzel olduğunu vurguladı. İğnepli, "Gezilip görülmesi yerler. Bize anlattıkları gibi değil. Hepimiz Müslümanız ırkçılık olmaz. Türk olsun, Kürt olsun herkes kardeştir. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin buraları gezmeden yurt dışına çıkan bir insanın ya aklı yoktur ya da parası çoktur. Biz kardeşiz bununla ilgili ayet bile var. Bu pankarta şaşırmadım Türkiye'nin her yerinde olması gereken şeyler. Bunlar bizim ihtiyaçlarımız. Herkese saygı duyulması güzel" dedi.

ESNAFTAN TAM DESTEK

Diyarbakır'da esnaflık yapan Ümit Toprak ise pankartı başarılı bulduğunu dile getirdi. Toprak, "Kardeşlik için, barış için, huzur için gayet iyi, başarılı ve güzel olmuş. Sürecin barış ve kardeşlik içerisinde yürütülmesi daha iyi olur. Topluma daha iyi fayda sağlar. Ekonomik olarak da her yer kalkınır. Burası demokratik bir il kimse Diyarbakır'dan korkmasın rahat rahat gelebilir, gezebilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA