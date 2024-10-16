Meteoroloji Açıkladı: Ege Denizi'nde Fırtına Alarmı

Ege Denizi’nin güneyinde yarın fırtına bekleniyor. Meteoroloji 2. Bölge Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, fırtınanın cuma gününe kadar süreceği belirtildi.

Meteoroloji Açıkladı: Ege Denizi'nde Fırtına Alarmı

17 Ekim Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren Ege Denizi’nin güneyinde fırtına beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji 2. Bölge Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Ege Denizinin güneyinde ( Çeşme- Didim arası) rüzgarın, Perşembe günü (17.10.2024) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Cuma günü (18.10.2024) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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