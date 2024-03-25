Meteoroloji 7 kent için uyarı verdi: Sel, yıldırım, fırtınaya dikkat!

MGM, Marmara’nın güneyi ve Ege’nin batısında akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen kuvvetli yağışlara karşı sarı kodlu uyardı.

Son Güncelleme:
Meteoroloji 7 kent için uyarı verdi: Sel, yıldırım, fırtınaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara’nın güneyi ve Ege’nin batısındaki 7 kent için gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

MGM'nin web sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.03.2024 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Çanakkale’nin güney ve doğusu ile Balıkesir çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren Bursa, Bilecik, Aydın, Manisa ve iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere İzmir’de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Başlama-Bitiş Zamanı: 25.03.2024 09.00-25.03.2024 22.00"

Etiketler
Hava Durumu Meteoroloji yağmur fırtına
Son Güncelleme:
Kanal D final tuşuna baştı! Fenomen dizi ekrandan apar topar alınıyor Kanal D final tuşuna baştı! Fenomen dizi ekrandan apar topar alınıyor
Kim Milyoner Olmak İster'de şampiyon oldu: 5 milyon lira kazandı Kim Milyoner Olmak İster'de şampiyon oldu: 5 milyon lira kazandı
Cem Yılmaz, gösterisinin gelirini Oyuncular Sendikası'na bağışladı Cem Yılmaz, gösterisinin gelirini Oyuncular Sendikası'na bağışladı
81 ilde bankalardan yeni düzenleme! Emeklilere uyarı yapıldı 81 ilde bankalardan yeni düzenleme! Emeklilere uyarı yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en iyi 100 yemeği belirlendi: Türkiye'den 8 yemek listede! Dünyanın en iyi 100 yemeği belirlendi: Türkiye'den 8 yemek listede!
Gazeteci İsmail Saymaz: TKP, seçimde büyük bir ilçeyi kazanmaya yaklaştı "TKP, seçimde büyük bir ilçeyi kazanmaya yaklaştı"
Boğaziçi akademisyeni Prof. Dr. Nükhet Sirman gözaltına alındı Boğaziçi akademisyeni Prof. Dr. Nükhet Sirman gözaltına alındı
Meteoroloji 7 kent için uyarı verdi: Sel, yıldırım, fırtınaya dikkat! Meteoroloji 7 kent için uyarı verdi
Kim Milyoner Olmak İster'de şampiyon oldu: 5 milyon lira kazandı Kim Milyoner Olmak İster'de şampiyon oldu: 5 milyon lira kazandı