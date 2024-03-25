Meteoroloji 7 kent için uyarı verdi: Sel, yıldırım, fırtınaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara’nın güneyi ve Ege’nin batısındaki 7 kent için gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

MGM'nin web sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.03.2024 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Çanakkale’nin güney ve doğusu ile Balıkesir çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren Bursa, Bilecik, Aydın, Manisa ve iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere İzmir’de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı: 25.03.2024 09.00-25.03.2024 22.00"