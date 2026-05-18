Mersin'deki Saldırıya İlişkin Yayın Yasağı

Mersin’in Tarsus ilçesinde eski eşini katlettikten sonra farklı noktalarda 5 kişiyi daha öldürüp 8 kişiyi yaralayan saldırgan kaçtı. Bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon sürerken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yayın yasağı karar geldi. RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda, Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin yayın yasağı kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır."

Kaynak: Haber Merkezi