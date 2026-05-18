Üsküdar Belediyesi'ne Rüşvet Soruşturması: 7 Kişi Daha Tutuklandı

Üsküdar Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda 7 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında belediyedeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bazı müteahhitlerden maddi menfaat talep edildiği iddia ediliyor.

Tutuklanan isimler şöyle:

Uğur Çağatay Cayak (Üsküdar Belediyesi personeli)

Adem Bağcı (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. personeli)

Hülya Koçak Tanrısever (Kent A.Ş. personeli)

Burak Mesutoğlu (Kent A.Ş. personeli)

Abdurrahman Ethem Dilek (Kent A.Ş. personeli)

Samet Bayrak (Kent A.Ş. personeli)

Serdar Ayhan (Kent A.Ş. personeli)

Soruşturmada 7 Nisan’da düzenlenen ilk operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu’nun da bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı