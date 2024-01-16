Mersin'deki kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Şoför hızlı gidince virajı alamamış

Mersin'de meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Otobüs şoförünün viraja hızlı girdiği ve bu sebeple otobüsün devrildiği görülüyor.

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Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde katliam gibi kazanın nasıl meydana geldiği belli oldu.

Mersin'de hareket halinde hızlı bir şekilde viraja giren Dilmenler Mardin firmasına ait, 47 NA 767 plakalı otobüs, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi yakınında bariyere çarpıp devrildi.

Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Kazaya ait ortaya çıkan görüntülerde otobüs şoförünün virajı alamadığı ve hızlı gittiği görülüyor.

Ayvncık'ta meydana gelen kazayla ilgili konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini tamamen kaybettiğini belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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