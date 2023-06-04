Yolcu otobüsü uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var

Mersin’in Anamur ilçesinde yolcu otobüsünün dağ yamacına çarparak uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Uçarı Mahallesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolcu otobüsü, yoğun siste dağ yamacına çarptı ve uçuruma devrilip yan durdu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler 1 yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi. 36 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüste yaralanan 14 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
trafik
Yangın söndürme tüpünde eroin sevkiyatı Yangın söndürme tüpünde eroin sevkiyatı
Çiçeklerde oluşan yaprak bitlerini yok ediyor! Bir tutam sürünce çiçekler coşuyor Çiçeklerde oluşan yaprak bitlerini yok ediyor! Bir tutam sürünce çiçekler coşuyor
Rapor ortaya çıktı: Suç oranları patladı Rapor ortaya çıktı
Sincan Kadın Cezaevi’nde neler oluyor? Şartlı tahliye hakkı yok! Sincan Kadın Cezaevi’nde neler oluyor?
İhbarla ortaya çıktı: Yasak aşk şehir hastanesini karıştırdı! Yasak aşk şehir hastanesini karıştırdı!
Onlarla baş etmek imkansız... Zodyak kuşağındaki en güçlü 4 burç Onlarla baş etmek imkansız... Zodyak kuşağındaki en güçlü 4 burç
ÇOK OKUNANLAR
İşte özgeçmişleri: Yeni kabinede kim, kimdir? Yeni kabinede kim, kimdir?
Gazeteler, yeni kabineyi nasıl gördü? İşte günün manşetleri Gazeteler, yeni kabineyi nasıl gördü?
Mehmet Şimşek yeniden ekonominin başında: Önceki döneminde hangi polemikler yaşanmıştı, şimdi neler bekleniyor? Önceki döneminde hangi polemikler yaşanmıştı, şimdi neler bekleniyor?
Şeyma Subaşı'ndan kıyafetli bikini tanıtımı: "Eşim rahatsız oluyor" Şeyma Subaşı'ndan kıyafetli bikini tanıtımı: "Eşim rahatsız oluyor"
Karnesi kırık çıktı: Yeni Milli Eğitim Bakanı Tekin için kanun değiştirilmiş Yeni Milli Eğitim Bakanı Tekin için kanun değiştirilmiş