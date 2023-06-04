İhbarla ortaya çıktı: Yasak aşk şehir hastanesini karıştırdı!

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne özel güvenlik hizmeti veren Danimarkalı ISS Proser Koruma ve Güvenlik Hizmetleri AŞ, anılan hastanede görevli iki personel ile ilgili bir ‘ihbar’ aldı. Geçen 5 Nisan günü şirketin ilgili birimine ulaşan bilgi notunda, kadın güvenlik görevlisi B. T. ile amiri konumundaki G. Y. arasında duygusal ilişkinin olduğu kaydedildi.

SEVGİLİSİNE AYRICALIK TANIDI

Bilgi notunda G. Y.’nin evli olduğu, B. T.’nin de bu durumu bilmesine rağmen bu kişi ile gönül ilişkisi yaşadığı kaydedildi. Notta G. Y.’nin duygusal ilişki yaşadığı B. T’ye ayrıcalık tanıdığı bu durumun personel arasında rahatsızlığa neden olduğu kaydedildi.

GENÇ KADININ SAVUNMASI ALINDI

Şirketin ilgili birimi hemen aynı gün harekete geçti. Konu ile ilgili birçok personelden bilgi alındı. Akabinde B. T.’den savunma vermesi istendi. T., verdiği savunmada G. Y. ile ilişkisinin 2 ay sürdüğünü belirterek “Bahsi geçen G. Y. ile aramızda herhangi bir ilişki yok” dedi. Savunma evrakını B. T.’nin yanı sıra tanık olarak dinlenen S. G. ile ISS Proser’in Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Güvenlik Hizmetleri Sorumlusu S. D. de imzaladı.

GÜVENLİK ŞEFİ: İLİŞKİYİ İŞİME YANSITMADIM

Benzer şekilde güvenlik şefi G. Y.’nin de savunması alındı. Y. savunmasında, B. T. duygusal bir ilişki yaşadığını ancak, bu durumu işine yansıtmadığını kaydetti. ISS Proser AŞ adına şirket avukatı, G. Y.’ye 7 Nisan günü noter yolu ile ihtarname gönderdi.

DUYGUSAL İLİŞKİ LİYAKATİN ÖNÜNE GEÇTİ

İhtarnamede G. Y.’ye yönelik özetle “Konumunuzu kullanarak çalışanlara ayrımcılık yaptınız. Görevinizi şahsi amaçlarınız için kullandınız. Duygusal ilişkiyi ön plana çıkarıp, liyakatin önüne koydunuz. Eşitlik temelinden uzak işlemler tesis ettiniz. Duygusal ilişkinizi bilen B. A.’yı, bu ilişkiyi kimseye söylememesi için korkutup mobbing uyguladınız. Bu davranışlarınız işyeri barışı ve çalışma huzurunu bozdu. Sizinle olan güven ilişkimizin çökmesine neden oldunuz” denildi.

"AHLAKA VE İYİ NİYETE UYMADI"

İhtarnamede G. Y.’nin iş akdinin tazminatsız olarak feshedildiği bildirildi. Fesih maddesini ise İş Kanunu’nda yer alan “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama” oluşturdu.