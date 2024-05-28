Mersin'de mide bulandıran olay... Bir sapık tavuğa tecavüz etti!

Mersin’in Toroslar ilçesinde iğrenç bir olay yaşandı. Suriye uyruklu bir sapık tavuğa tecavüz etti.

Mersin'de mide bulandıran olay... Bir sapık tavuğa tecavüz etti!

Mersin’in Toroslar ilçesinde M.S. isimli Suriye uyruklu bir sapık, mahallede bulunan bir tavuğa tecavüz ederken yakalandı. Mahalledeki bir kadın o anları cep telefonu kamerasına kaydederek mahalle muhtarı ile birlikte polis ekiplerine şikayette bulundu.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan şikayet üzerine harekete geçerek Suriye uyruklu sapığı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan M.S isimli şahıs bir anlık hislerinin kurbanı olduğunu iddia etti. Tutuklama istemiyle Mersin Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen M.S. isimli şahıs, “Hayvana kötü muamele ve cinsel istismar” suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İmecegazetesi'nde yer alan habere göre; tavuğa yönelik bu tür saldırılar, toplumda geniş yankı uyandırdı ve hayvan hakları savunucuları tarafından kınandı. Bir hayvansever, “Yeter ya gerçekten yeter! Biri çıkar kediyi katleder, diğeri köpeğe işkence eder, diğeri eşeği arabasıyla sürükler, diğer tavuğa tecavüz eder. Bu olaylar cezasız kaldıkça daha fazla can dostumuzu kaybetmeye devam ederiz. Lütfen artık hayvanların da bir canı olduğunu ve onların da korunmaya ihtiyacı olduğuna inanın” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, benzeri olayların önüne geçmek için gerekli adımların atılacağını belirtti.

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