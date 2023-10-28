Mersin'de McDonald's şubesine tekbirli saldırı

İsrail Filistin krizi sürerken gerilimin yansımaları Türkiye'de de sokağa kadar taştı. Türkiye'de İsrail'e yönelik protestolar sürerken; Mersin’de bir kişi Tekbir getirerek, McDonald's şubesinin önce camlarını kırdı sonra molotof attı.

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Mersin'de McDonald's şubesine tekbirli saldırı

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar, Türkiye’de de yankı bulmaya devam ediyor. Yurtta İsrail’e yönelik protestolar devam ederken; bir başka haber Mersin’den geldi.

Mersin Mezitli'de bir kişi McDonald's şubesine "Ya Allah Bismillah, Allahu Ekber" diyerek saldırdı.

Önce şubenin camlarını kıran şahıs daha sonra içeriye molotof attı. Atılan molotof nedeniyle şubede yangın çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

İsrail'in Filistin'e saldırısını protesto etmek için olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen şahıs Polis ekiplerince gözaltına alınırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

NE OLMUŞTU?

McDonald’s Türkiye, İsrail’de faaliyet gösteren McDonald’s İsrail işletmesinin, askerlere hamburger dağıtmasının medyada yer bulmasının ardından yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, Türkiye'deki McDonald's'ın yerel bir işletme olduğu, tüm mülkiyeti ve işletmesinin Katarlı Boheme Investment şirketi tarafından denetlendiği belirtilirken, “McDonald’s İsrail işletmesi ile McDonald’s Türkiye'nin faaliyetlerinin hiçbir bağlantısı yoktur. İsrail'deki McDonald's, işletmemizden ayrı bir varlık olarak faaliyet gösterir. Dolayısıyla McDonald's Türkiye'den bağımsız olarak kendi iş ve iletişim kararlarını alır” ifadeleri kullanılmıştı.

Türkiye'deki yolculuklarının İstanbul'daki ilk McDonald's restoranıyla 1986'da başladığı ve o zamandan beri halkın kültürüyle iç içe oldukları anlatılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

“Bugün Türkiye'de 7 bin 500 çalışanımız, 260 restoranımız ve yüzde 98’i yerel tedarikçilerimizden oluşan paydaşlarımızla ulusal ekonomimize katma değer sağlamayı sürdürüyoruz. İstihdam olanaklarına, yerel iş ortaklıklarına katkıda bulunmaktan ve ekonomik büyümenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. McDonald's Türkiye'nin tek amacının harika yemekler sunmak ve kusursuz hizmet vermek olan ticari bir kuruluş, yani bir restoran zinciri olduğunun altını çizmek isteriz. Hiçbir şekilde siyasi bir faaliyette bulunmuyoruz. Kendimizi yalnızca sevdiğiniz ve güvendiğiniz McDonald's deneyimini sunmaya adadık. McDonald's Türkiye ailesinin bir parçası olduğunuz için sizlere teşekkür ederiz.

Önümüzdeki dönemde de Türkiye'ye hizmet etmeye ve ülkemizin başarısına katkı sunmaya devam edeceğiz. McDonald’s Türkiye olarak; başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere savaş mağduru olan Gazze halkına 1 milyon dolarlık insani yardım desteğini sunacağımızı kamuoyuna arz ederiz.”

Etiketler
İsrail-Filistin gerginlik
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