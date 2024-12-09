Babasının Öldürdüğü Muhammed Defnedildi: Gözyaşları Sel Oldu

Mersin'de bir erkek, eşini sokak ortasında öldürdükten 1 gün sonra oğlunu da katledip intihara kalkıştı. 8 yaşındaki çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Babasının Öldürdüğü Muhammed Defnedildi: Gözyaşları Sel Oldu

Merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'nde 7 Aralık'ta eşi Leyla Çakmak'ı öldüren finansal yatırım danışmanlığı yapan Zafer Çakmak, oğlu Muhammed Emin'i de yanına alıp kaçtı. Polis ekiplerinin her yerde aradığı cinayet şüphelisi Çakmak, dün akşam saatlerinde yaralı olarak otomobiliyle bir otelin önünde geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Babasının Öldürdüğü Muhammed Defnedildi: Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 1

Ekipler, arka koltuktaki Muhammed Emin'i başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, göğsünden ağır yaralı Çakmak ise yapılan müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otopsisi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Muhammed Emin Çakmak’ın cenazesi, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi Medine Camisi'ne götürüldü. Çakmak’ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Güneykent Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Zafer Çakmak'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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Kaynak: DHA

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