35 Yılla Aranırken, Evinde Uyurken Yakalandı

Bursa'da 11 ayrı suçtan kesinleşmiş 35 yıl hapis cezası bulunan şahıs, evinde uyurken yakalandı.

35 Yılla Aranırken, Evinde Uyurken Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 11 ayrı hırsızlık suçundan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mesut S. (40), polis tarafından evinde uyurken yakalandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 ayrı suçtan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mesut S.'nin, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler hükümlüyü evinde uyurken yakaladı. Ekiplere, 'Benim burada olduğumu nasıl öğrendiniz? diye soran Mesut S., gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp ifadesi alınan Mesut S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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