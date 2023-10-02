Merdan Yanardağ'ın arkadaşlarından dayanışma çağrısı

Merdan Yanardağ’a Özgürlük Platformu Girişimi, gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutukluluğunun devam etmesine tepki gösterdi.

Merdan Yanardağ'ın arkadaşlarından dayanışma çağrısı

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın arkadaşları bir kez daha dayanışma çağrısı yaptı.

Merdan Yanardağ'a Özgürlük Platformu tarafından yapılan açıklamada gazetecinin tutukluluğunun devam edilmesi protesto edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Basın özgürlüğü ve demokrasi savunusuna tahammülü olmayan siyasî iktidar, bir kere daha hapsetmekte buldu çözümü. TELE1 genel yayın yönetmeni, gazeteci arkadaşımız Merdan Yanardağ 27 Hazirandan bu yana tutuklu. "Tutukluluk" bir kere daha cezalandırmaya dönüştü.

Merdan Yanardağ, sadece basın özgürlüğü adına değil, ülkedeki demokratik muhalefet adına da önemli bir politik figür. Bu yanıyla da iktidarın hedefi olmaktan kurtulamıyor.

Bizler, Merdan Yanardağ’a Özgürlük Platformu Girişimi olarak bu keyfî tutuklamayı protesto ediyoruz.

Hukukun, adaletin siyasallaşması; toplum adına, ülkemiz adına telafisi olanaksız sonuçlar doğuracaktır. Geçtiğimiz yıllarda bunun çok acı örneklerine tanık olduk. Çok geç olmadan bu yoldan dönülmelidir.

Hukuka, adalete inanmak istiyoruz.

Demokrasi, insan hakları ve hak-hukuk adına; dostlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını, siyasî partileri ve tüm halkımızı Merdan Yanardağ ile dayanışmaya, ona sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Bugün değilse, ne zaman?

Merdan Yanardağ yalnız değildir!"

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