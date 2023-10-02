Belgeselci Sibel Tekin için ek bilirkişi raporu: Keşif yaptığı bulgusu yok

“Karanlıkta Başlayan Hayat” belgeseli için sabah saatlerinde işe giden insanları çekerken ihbar edilen, polis ve cezaevi aracını çekerek "terör örgütü adına keşif yaptığı” iddiasıyla dava açılan belgeselci Sibel Tekin hakkında hazırlanan ek bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre, Tutuklanan ve bir süre cezaevinde kalan Tekin hakkındaki raporda, "keşif yaptığına" yönelik bir bulgu olmadığı vurgulandı.

“ÖZELLİKLE POLİS ARACI VE SERVİS ARACINI ÇEKEN BİR KAYIT YOK”

3 Ekim’de görülecek duruşma öncesi mahkemeye sunulan 4 sayfalık ek bilirkişi raporunda, Tekin’e ait bir adet flash belleğin içindeki görüntüler arasından ihbar günü çekilen 6 video kaydının yeniden incelendiği belirtildi.

Rapora göre, bilirkişi, 15 Aralık 2022 tarihinde 06:45 ile 06:55 saatleri arasında Tuzluçayır mevkiinde çekilen videoları inceledi. Raporda, incelenen altı videonun hiçbirinde polis ve cezaevi araçlarının özellikle çekildiğine yönelik bulguya rastlanmadığı, kamera açısına giren polis araçları ile diğer araçlardan hiçbirinin kamera ile takibinin yapılmadığının görüldüğü, hiçbir araca zoom yapılmadığının ve özellikle polis aracı veya belirli bir servis aracının kaydının yapılmadığının tespit edildiği vurgulandı.

Bilirkişi, polis araçlarının geçecekleri güzergâhın belirlenerek kayda alınıp alınmadığının tespitinin de mümkün olmadığını belirtti.

İHBARA KONU CEZAEVİ ARACINDA PLAKA YOK

Raporda, Tekin’in özellikle çektiği iddia edilen cezaevi personelini taşıdığı söylenen servis aracında yazı, resmi plaka veya sticker bulunmadığına dikkat çekildi.

Sincan F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne ait personeli taşıyan servis aracına ilişkin marka, model veya plaka numarası da belirtilmediği için aracın tespit edilemediğinin anlatıldığı raporda, bu nedenle kadraja farkında olmadan girip girmediğinin de incelenemediği kaydedildi.