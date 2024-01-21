Mercek-10 operasyonu: Silah imalatı ve kaçakçılığı yapan 12 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıklar sürecek" dedi.

Mercek-10 operasyonu: Silah imalatı ve kaçakçılığı yapan 12 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde silah imalatı ve kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik Mercek-10 operasyonlarında 12 kişinin gözaltına alındığını, 93 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını belirtti.

Bu kapsamda İstanbul, Adana, Aydın, Rize ve Batman İl Jandarma komutanlıkları ile Karaman Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendiğini kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Mercek-10 operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı, 93 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca tabancaya dönüştürülebilecek, 65 namlu, 77 çeşitli tabanca parça ve tertibatı, 48 tabanca şarjörü ve 237 fişeğe el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıklar sürecek."

Kaynak: AA

Etiketler
Ali Yerlikaya Operasyon
İnişe hazırlanan uçağa lazer tuttular! O anlar kamerada İnişe hazırlanan uçağa lazer tuttular!
Show TV herkesi çileden çıkardı! Sevilen dizi apar topar ekrandan alındı Show TV herkesi çileden çıkardı! Sevilen dizi apar topar ekrandan alındı
Kızıl Goncalar için FOX'dan yeni karar; Dizi 1 aydır ülke gündemindeydi Kızıl Goncalar için FOX'dan yeni karar; Dizi 1 aydır ülke gündemindeydi
BUDO'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri BUDO'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri
ÇOK OKUNANLAR
Tarih de verdi: 'Emekli maaşlarına ek zam yolda' 'Emekli maaşlarına ek zam yolda'
'Yaşayan Nostradamus' Athos Salome'un 2024 yılı kehanetleri gündem oldu 'Yaşayan Nostradamus'un 2024 yılı kehanetleri gündem oldu
Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı! 13 il için sarı kod verildi Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı
İstanbul kulisleri: İmamoğlu ile Kurum'un yarışına iki aday daha katılacak! İmamoğlu ile Kurum'un yarışına iki aday daha katılacak!
Turgut Altınok anketleri 'beğenmedi' Turgut Altınok anketleri 'beğenmedi'