Meral Akşener'in 'sır' dosyası: 'Gizli tanık' ifadesiyle başladı, çarpıcı detaylar yer aldı

4 Ağustos 2016'da Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Kar" ismiyle ifade veren gizli tanığın beyanları ile başlayan davada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, gizli tanığın ifadelerine ulaştı ve "geliyoruz ifadesindeki en kritik bölüme" diyerek şu bilgileri aktardı:

“Örgütün son dönemdeki hedeflerinden biri siyasi parti ele geçirmek, sızmaktı. Ya da parti kurmak istiyorlardı. Bildiğim kadarıyla bu konuda Meral Akşener isimli kişi kullanılmaktadır.

“Meral Akşener'in cemaat toplantılarına katıldığını biliyorum. Bunu örgüt mensubu kişilerden öğrendim. Kimliğim anlaşılmasın diye hangi örgüt üyelerinden bu bilgiyi öğrendiğim konusunda isim vermek istemiyorum.

“Ekip, belirli aralıklarla toplantılar yaptı. 2015-2016 yıllarında bu toplantıların sayısı arttı. Çünkü Meral Akşener'i MHP'nin başına getirmek istiyorlardı.

“Hakim-savcılar kendilerine verilen görevleri yerine getirdi. Ancak olmadı. Toplantılarda Akşener darbe planı yapmaya çalışıyordu.

“MHP'nin başına geçemeyince örgüt Meral Akşener'i başbakan yapma kararı aldı. Bu arada 15 Temmuz yaşandı. Bu darbe girişimini ABD'ye giden isminin Adil olduğunu öğrendiğim biri yönetti.”

"KAR" PKK'LIYMIŞ

Söz konusu ifadelerin ardından dosyanın başka bilgilerle birlikte Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nda birleştiğini aktaran Erkin, "Ankara, gizli tanık “Kar”ın nerede olduğunu soruyor. “Kar” bulunamıyor.

27 Temmuz 2017'de, Tanık Koruma Daire Başkanlığı'ndan gizli tanığın akıbetiyle ilgili bilgi isteniyor. Gizli tanık nerede mi çıkıyor? 6 Şubat 2016'dan bu yana Cizre Ağır Ceza Mahkemesi'nde “silahlı terör örgütü üyeliğinden” yargılandığı bilgisi veriliyor. O dönem FETÖ silahlı terör örgütü değil! “Kar” da PKK üyeliğinden mahkemede!" bilgilerini aktardı.

DOSYADA GİZLİLİK VAR

Akşener'in aynı zamanda şahsi avukatı olan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile görüşen Erkin, "Poyraz davada gizlilik var dedi ama dava aleniyet kazanırsa herkesle hesaplaşmaya hazır olduklarını ifade etti. Bana, 16 Ağustos 2020'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri dilekçeyi iletti. Dilekçede, 2016 yılında başladığı belirtilen soruşturmayla ilgili bilgilendirme yapılmadığı, 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sürecinde “gizlilik kararı” (28 Haziran 2019) alındığı, Akşener'in defalarca “gizlilik kararı” kaldırılsın, kamuoyundan gizleyeceğim, çekineceğim bir husus yoktur” şeklindeki başvurularına cevap dahi verilmediği belirtildi." bilgilerini aktardı.

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