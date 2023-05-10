Tartıştığı annesini öldürüp, intihar etti

İstanbul'da bir kişi, tartıştığı annesini silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Tartıştığı annesini öldürüp, intihar etti

İstanbul’da bir kişi, tartıştığı annesini öldürüp intihar etti. 

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt Fatih Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. 4 katlı binadan gelen silah sesleri üzerine komşular polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenlerine rastladı. Yapılan çalışmaların ardından Ferhat K. isimli şahısın önce annesi Fincan K.'yı öldürdüğü ardından intihar ettiği ortaya çıktı.

Anne oğul arasında uzun süredir anlaşmazlıklar yaşandığı iddia edildi.

Polis ekiplerinin olay ile çalışmaları devam ediyor.

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