Menzil'de taht kavgası devam ediyor: 81 ilde harekete geçti

Menzil şeyhi Abdülbaki Elhüseyni’nin büyük oğlu Abdülsaki Elhüseyni’nin iki hafta önce kurduğu Nezir Derneği bağış adı altında para toplanmaya başlandı.

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Menzil'de taht kavgası devam ediyor: 81 ilde harekete geçti

Menzil cemaatinde gavs olarak bilinen şeyh Abdülbaki Elhüseyni’nin ölmesinin ardından oğulları arasında başlayan örgütlenme yarışı hız kazandı. Ölen şeyhin büyük oğlu Abdülsaki Elhüseyni’nin kurduğu Nezir Derneği için bağış adı altında para toplanmaya başlandı.

Cumhuriyet’ten Rıfat Kırcı’nın haberine göre, tarikat üyeleri henüz iki hafta kadar önce faaliyetlerine başladığını açıklayan Nezir Derneği’ne ait olduğunu belirttikleri IBAN adresini sosyal medyada paylaşarak herkese bağış yapma çağrısında bulunuyor.

Ancak derneklerin izin almadan bağış toplaması için “kamu yararı gözeten dernek statüsünde” olması ya da valiliklerden izin alması gerekiyor. Nezir Derneği bu statüde bulunmazken 81 ilin valiliğinden izin alıp almadığı bilinmiyor.

‘İZİN VERİLDİ Mİ’

Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan “Bu yapıların ülkemizde çok rahat hareket edebildiklerini biliyoruz. Bu derneğin en büyük mülki amirden izin alması gerekiyor. Valilikten izni olmalı. Bağışı 81 ilden topluyorsa 81 ilin valiliği ya da İçişleri Bakanlığı izni olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

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