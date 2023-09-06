54 barodan Can Atalay için AYM önünde eylem

Gezi tutuklusu Can Atalay, 14 Mayıs’ta yapılan Genel Seçim’de Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilmesine rağmen Silivri’de hukuksuzca tutulmaya devam edilirken, Atalay’ın meslektaşları, 8 Eylül’de Anayasa Mahkemesi önünde bir eylem yapacak.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında olacağı 54 baronun çağrısında, “Tahliye edilmemesi sadece onun değil, seçmenin iradesinin de tutsak edildiğinin göstergesi” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meslektaşımız Av. Can Atalay milletvekili seçilmesine rağmen halen tutuklu. Tahliye edilmemesi sadece onun değil, seçmenin iradesinin de tutsak edildiğinin göstergesi. Hukukun uygulanması çağrımızı daha güçlü duyurmak için 8 Eylül Cuma günü saat 14.00’te Anayasa Mahkemesi önüne bekliyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem