54 barodan Can Atalay için AYM önünde eylem

Milletvekili seçilmesine rağmen halen tahliye edilmeyen Can Atalay için, TBB Başkanı ve yönetim kurulunun da katılımıyla 54 baro Anayasa Mahkemesi önünde eylem yapacak.

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54 barodan Can Atalay için AYM önünde eylem

Gezi tutuklusu Can Atalay, 14 Mayıs’ta yapılan Genel Seçim’de Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilmesine rağmen Silivri’de hukuksuzca tutulmaya devam edilirken, Atalay’ın meslektaşları, 8 Eylül’de Anayasa Mahkemesi önünde bir eylem yapacak.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında olacağı 54 baronun çağrısında, “Tahliye edilmemesi sadece onun değil, seçmenin iradesinin de tutsak edildiğinin göstergesi” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meslektaşımız Av. Can Atalay milletvekili seçilmesine rağmen halen tutuklu. Tahliye edilmemesi sadece onun değil, seçmenin iradesinin de tutsak edildiğinin göstergesi. Hukukun uygulanması çağrımızı daha güçlü duyurmak için 8 Eylül Cuma günü saat 14.00’te Anayasa Mahkemesi önüne bekliyoruz.”

54 barodan Can Atalay için AYM önünde eylem - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP Anayasa Mahkemesi (AYM)
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