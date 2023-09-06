'FETÖ Borsası'ndan soruşturulmuştu: HSK, o savcı hakkında ceza değil ödül mü verdi?

Hakkında yürütülen 'FETÖ Borsası' soruşturması nedeniyle, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinden alınarak, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı olarak atanan Okan Bato'yla ilgili, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kanuna aykırı karar verdiği ortaya çıktı.

İKİ ÜYE İHRACINI İSTEDİ

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; HSK İkinci Dairesi'nin tenzili rütbe olarak değerlendirilen kararıyla, savcı Bato hakkında yürütülen soruşturmanın ardından yer değiştirme cezası verildi. Bu cezaya kadar İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bato, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı yapıldı.

HSK İkinci Dairesi, kararı oy çokluğuyla aldı. 6 üyeden 2'si, savcı Bato'nun ihraç edilmesini isterken, 4 üye yer değiştirme cezası yönünde oy kullandı. Yer değiştirme cezası verilen Bato'yla ilgili karar uygulandı ancak bu karar Hakimler ve Savcılar Kanunu'na aykırı.

KANUN 'EN AZ BİR DERECE ALTINDAKİ BÖLGEYE GÖNDERİLİR' DİYOR

Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 68. maddesine göre, hakkında yer değiştirme cezası verilen yargı mensubu, en az bir derece altındaki bölgeye gönderiliyor. Beş bölgeden oluşan Türk yargısında, Bato'nun görevden alındığı İzmir ile, atamasının yapıldığı Antalya birinci bölgede yer alıyor.

Kanunun 68. maddesinde ise, "Bulunulan bölgenin en az bir derece altındaki bir bölgeye o bölgedeki asgari hizmet süresi kadar kalmak üzere atanmak suretiyle görev yerinin değiştirilmesidir" ifadeleri bulunuyor.

Hakimler ve Savcılar Kanunu'na göre, yer değiştirme cezasının verilmesine sebep olan suçlar şöyle:

- Kusurlu veya uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleğin şeref ve nüfuzunu veya şahsi onur ve saygınlığını yitirmek,

- Yaptıkları işler veya davranışlarıyla görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını uyandırmak,

- Hatır ve gönüle bakarak veya kişisel duygulara kapılarak görev yaptığı kanısını uyandırmak,

- Göreve dokunacak surette ve kendi kusurlarından dolayı meslektaşlarıyla geçimsiz ve dirliksiz olmak,

- Madde tayin ve deliller elde edilmemiş olsa bile, rüşvet aldığı veya irtikapta bulunduğu kanısını uyandırmak,

- Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek ve görev sırasında olmasa dahi çıkar sağlamak amacı ile verilen hediyeyi kabul veya iş sahiplerinden borç istemek veya almak.

NE OLMUŞTU?

T24 yazarı Tolga Şardan, HSK müfettiş raporuna dayandırarak kaleme aldığı iki yazıda, savcı Okan Bato hakkında yürütülen soruşturmanın detaylarına yer verdi. Şardan ilk yazısında, soruşturmayı yürüten HSK müfettişlerinin raporunda, Bato hakkında haksız mal edinme ve görevini kötüye kullanma iddialarının gerçek olduğunun belirtildiğini yazdı. İkinci yazıda ise, Bato'ya mal varlığında 10 kattan fazla artış suçlamasının yöneltildiği, ve hakkında 'FETÖ Borsası' iddialarının detaylarına yer verildi.