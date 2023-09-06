Diyarbakır bu olayı konuşuyor: Düğün salonunu basıp damada kurşun yağdırdı

Diyarbakır’daki düğünde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Düğün salonuna girerken saldırıya uğrayan damat ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 20 yaşındaki damat A.E.’ye saldırı sırasında 8 kurşun isabet ederken olayın görüntüleri de ortaya çıktı.

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Merkez Kayapınar ilçesinde damat A.E., gelinle salona giriş yaparken şüpheli S.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı esnasında damat ve E.K. yaralandı. Yaralılar özel ve Gazi Yaşargil Eğitim Hastanesine sevk edildi. Şüpheli gözaltına alındı. Damadın durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan saldırıyı düzenleyen kişinin, kızı istemesine rağmen ailesinin ona vermediği öğrenildi.

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır’da düğün salonunda damat A.E.'nin (23) silahlı saldırıya uğradığı olayın cep telefonu görüntüsü ile iş yerinin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde damat ve gelin fotoğraf çekildiği sırada arkalarından gelen Selahattin Aktaş'ın tabancayı art arda ateşlediği görüldü. Kurşunların isabet ettiği damat A.E. yere yığılırken, bu sırada salonda bulunan davetliler panik ve korku içerisinde kaçışmaya başladı. Olayda seken kurşunlarından birinin isabet ettiği E.K. adlı çocuk da yaralandı.

Bu arada güvenlik kamera kayıtlarında saldırganın düğün salonuna giriş ve çıkışı da görüntülendi. Saldırının ardından Aktaş, elinde tabanca ile koşarak salondan uzaklaşmaya çalışırken, kısa süre sonra davetlilerin peşinden koştukları görüldü. Daha sonra yaralı damat A.E., davetliler tarafından taşınarak salondan çıkarılıp hastaneye götürüldüğü kayıtlarda yer aldı.

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