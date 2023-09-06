Gamze Akkuş İlgezdi isyan etti: 'Sünger Bob' restorasyonları devam ediyor!

Ülkemizde birçok restorasyon çalışmasında tarihi dokunun yok olduğu örnekler kamuoyuna yansırken bu seferki tarihi katliamın sorumlusunun Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu ortaya çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyonla milattan sonra 3. Yüzyıl’a ait Malatya Arapgir’deki yüksek kemerli taş köprünün orijinal taşları kullanılmak yerine beton blokla tamamlandığını açıklayarak, “Tarihi eser cenneti ülkemiz her gün yeni bir yanlış restorasyon haberi ile uyanıyor. 2 bin yıllık İstanbul Şile’de Cenevizlilerden kalma Ocaklı Ada Kalesi restorasyon sonrasında resmen ‘Sünger Bob’ kalesi olmuştu. Şimdi de Karayolları orijinal taşlar dururken betonla restorasyon yapıyor. Tarihi katlediyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, Malatya Arapgir’de Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yapılan restorasyon ile yüksek kemerli taş köprünün bir faciaya dönüştüğünü ortaya koydu.

CHP’li Dr. Akkuş İlgezdi, konuyu meclis gündemine de taşıyarak, “Fotoğraflara bakınca orijinal taşlarda yüzeysel kayıpların plastik onarımla tamamlandığı görülüyor. Ortada olağanüstü bir doku uyumsuzluğu var. Kurum bu taş analizlerini yaptı mı? Buna göre özgün malzemeye uygun onarım malzemesi kullanıldı mı? Onarım malzemesi kararını kimler verdi? Köprüde kaç sıra taş bu malzeme ile restore edildi? Restorasyonda bilimsel danışmanlık hizmeti alındı mı? Restorasyonun toplam maliyeti ne oldu? bu sorulara derhal yanıt bekliyoruz” dedi.

FACİALAR ARTABİLİR

Mevzuata göre korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş olan Tarihi Köprülerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmakla görevli kuruluş Karayolları Genel Müdürlüğü envanterinde 2023 yılı itibarıyla kayıtlı; yurt içinde 2474 adet taş, ahşap, demir ve betonarme tescilli tarihi köprü, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek’te olmak üzere Osmanlı Dönemine ait 316 adet tarihi köprü bulunuyor.

Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü kurulduğu 2003 yılından itibaren günümüze kadar 7'si 2023 yılında olmak üzere toplam 439 adet tarihi köprünün restorasyon uygulama çalışmaları tamamlandı.

Bu restorasyonların hepsinin tek tek konunun uzmanları tarafından incelenmesi gerektiğini kaydeden Dr. Akkuş İlgezdi, “Malatya Arapgir’deki köprü ilk değil. Kocaeli Körfez’de de 2 bin yıldır ayakta duran Roma köprüsü de restorasyon facialarından biri. Karayolları resmi sitesine göre 439 köprü bugüne kadar kurum tarafından restore edilmiş. Bu köprülerin tamamı alanında uzman kişilerce oluşturulacak kurullar tarafından tek tek denetlenmeli. Bu denetimler olursa maalesef facia restorasyonların sayısı artabilir” dedi.