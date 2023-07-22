Menzil müritlerinin havlama nedeni anlaşıldı: 'Ben senin köpeğin olmaya razıyım' demekmiş

Menzil'de çekilen görüntülerde Muhammed Saki Erol'un yanında bulunan kalabalık bir grubun tuhaf sesler çıkardığı görülmüştü. O seslerin nedeni anlaşıldı.

Menzil'de şeyhlik tartışması sürerken, ölen Abdulbaki Erol’un büyük oğlu Muhammed Saki Erol Menzil'deki camide müritler tarafından tuhaf sesler çıkarılarak karşılandı.

Cemaat mensuplarının çıkardıkları sesler dikkat çekti.

Menzil tarikatının ölen lideri Abdulbaki Erol’un büyük oğlu Muhammed Saki Erol, camide havlama sesleri eşliğinde karşılandı.

Menzil tarikatındaki 'tövbe iptali'nde neler yaşandı? Diyanet: ‘Şeyh affediyor veya tövbenizi kabul ediyor...’ Haşa! Böyle bir şey düşünülemezMenzil tarikatındaki 'tövbe iptali'nde neler yaşandı? Diyanet: ‘Şeyh affediyor veya tövbenizi kabul ediyor...’ Haşa! Böyle bir şey düşünülemezGüncel

"BEN SENİN KÖPEĞİN OLMAYA RAZIYIM" DEMEKMİŞ

Halk Tv yanınında açıklamalarda bulunan Eğitimci Yazar Sait Çamlıca, müritlerin çıkardığı seslerin "Ben senin köpeğin olmaya razıyım, sana hizmet etmeye hazırım" demek olduğunu açıkladı. Çamlıca "Maalesef bunu İslam adına yapıyorlar" dedi.

Çamlıca sosyal medya hesabından da "Menzil müridlerinin ‘havlama’ videosuna neden şaşırıyorsunuz?
Gavs ailesine köle olmak, hizmet etmek ‘Farz’ diye anlattılar yıllarca!

Bu saçmalıklara susan Diyanet yönetimine ve İlahiyatçılara yazıklar olsun!" paylaşımında bulundu.

Menzil müritlerinin havlama nedeni anlaşıldı: 'Ben senin köpeğin olmaya razıyım' demekmiş - Resim : 2

Adresi yine Güney Amerika... İstanbul Havalimanı'nda 427 kilogram uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 427 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Fındığı bırakıp bunu ekiyorlar, tohumunu bulan herkes zengin oluyor Fındığı bırakıp bunu ekiyorlar, tohumunu bulan herkes zengin oluyor
İstanbul'da 469 şüpheli gözaltına alındı İstanbul'da 469 şüpheli gözaltına alındı
Herkes ters köşe oldu... Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı Herkes ters köşe oldu... Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 40 il için sıcaklık uyarısı: O saatlere dikkat edin, termometreler patlayacak! Meteoroloji'den 40 il için sıcaklık uyarısı: O saatlere dikkat edin, termometreler patlayacak!
Düzenli tüketimde siz bile inanamayacaksınız: Penis boyunu uzatan doğal gıdalar bulundu Penis boyunu uzatan doğal gıdalar bulundu
İstanbullular aman dikkat: Taksicilerin zam oyunu ortaya çıktı İstanbullular aman dikkat: Taksicilerin zam oyunu ortaya çıktı
Konut fiyatlarında artış yolda: Artık yabancılar bile isyan ediyor Konut fiyatlarında artış yolda: Artık yabancılar bile isyan ediyor
4 burca kötü haber: Retroda felaketler sizi bekliyor! 4 burca kötü haber: Retroda felaketler sizi bekliyor!