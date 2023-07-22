Menzil müritlerinin havlama nedeni anlaşıldı: 'Ben senin köpeğin olmaya razıyım' demekmiş

Menzil'de şeyhlik tartışması sürerken, ölen Abdulbaki Erol’un büyük oğlu Muhammed Saki Erol Menzil'deki camide müritler tarafından tuhaf sesler çıkarılarak karşılandı.

Cemaat mensuplarının çıkardıkları sesler dikkat çekti.

Menzil tarikatının ölen lideri Abdulbaki Erol’un büyük oğlu Muhammed Saki Erol, camide havlama sesleri eşliğinde karşılandı.

"BEN SENİN KÖPEĞİN OLMAYA RAZIYIM" DEMEKMİŞ

Halk Tv yanınında açıklamalarda bulunan Eğitimci Yazar Sait Çamlıca, müritlerin çıkardığı seslerin "Ben senin köpeğin olmaya razıyım, sana hizmet etmeye hazırım" demek olduğunu açıkladı. Çamlıca "Maalesef bunu İslam adına yapıyorlar" dedi.

Çamlıca sosyal medya hesabından da "Menzil müridlerinin ‘havlama’ videosuna neden şaşırıyorsunuz?

Gavs ailesine köle olmak, hizmet etmek ‘Farz’ diye anlattılar yıllarca!

Bu saçmalıklara susan Diyanet yönetimine ve İlahiyatçılara yazıklar olsun!" paylaşımında bulundu.