Adresi yine Güney Amerika... İstanbul Havalimanı'nda 427 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Güney Amerika'dan Asya ülkelerine transit edilmek üzere İstanbul Havalimanı’na ulaşan iki kargoda 427 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adresi yine Güney Amerika... İstanbul Havalimanı'nda 427 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, uyuşturucu trafiğiyle mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen risk analizi çalışmaları sonucunda, Güney Amerika'dan Asya ülkelerine transit edilmek üzere, İstanbul Havalimanı'na ulaşan iki hava kargo gönderisi riskli olarak değerlendirildi.

Söz konusu gönderiler, NARKOKİM personelince, narkotik dedektör köpeklerden de faydalanılarak kontrole tabi tutuldu. Kontrollerde, köpekler her iki kargoya da tepki verdi.

Teknik ekipmanlarla yapılan detaylı kontrol sonucunda, iki kargo gönderisindeki hava kompresörleri ile ahşap kesme makinesi içine gizlenmiş halde toplam 427 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucuya el konulurken konuyla ilgili İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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