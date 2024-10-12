Menteşe'de Vatandaşlar Artrite Karşı Bilgilendirildi

Menteşe Devlet Hastanesi, 12 Ekim Dünya Artrit Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirdi. Hastane girişinde kurulan bilgilendirme standında, hasta ve yakınlarına artrit nedenleri, tedavi seçenekleri ve korunma yolları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.



Etkinlikte, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Çalışkan, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. İsmail Gökhan Şahin, fizyoterapistler ve diğer sağlık profesörleri hazır bulundu. Uzmanlar, artrit varlığı hakkında ayrıntılı bilgi vererek, erken teşhisin kapsamını vurguladı. Ayrıca hastalıklardan korunma yolları konusunda önerilerde bulunuldu.



Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı Dünya Artrit Günü'nün öneminin dikkat çekme yollarını şöyle söyledi: “Artrit, erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleri ile kontrol üzerinden alınabilecek bir şema. Bugün düzenlememiz etkinliği, toplumda artrit hastalığı konusunda çeşitliliği arttırmayı ve daha verimli bir yaşam için erken müdahale bilincini yaymayı hedefliyoruz."



Etkinliğe Başhekim Op. Dr. Şadi Ballı ve hastanenin idari ekibine katılarak destek verdi.

Kaynak: İHA