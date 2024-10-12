Apartman Boşluğuna Düşen Kedinin İmdadına İtfaiye Koştu

Afyonkarahisar'da apartman boşluğuna düşen kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Kedi daha sonra sokağa bırakılarak özgürlüğüne kavuşturdu.

Apartman Boşluğuna Düşen Kedinin İmdadına İtfaiye Koştu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

Şuhut Yalı Mahallesi’nde bir apartmanın havalandırma boşluğuna yavru kedi düştü. Kedinin miyavlama seslerini duyan apartman sakinleri bir süre kediyi kendi çabaları ile kurtarmaya çalıştı. Bundan sonuç alamayan vatandaşlar daha sonra ihbarda bulundu. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri bir dairenin apartman boşluğuna bakan ve kapatılmış olan pencerenin camını söktü. Daha sonra kediyi düştüğü yerden alan itfaiye ekibi, kediyi sokağa bırakarak özgürlüğüne kavuşturdu.

Kaynak: İHA

Egeliler Kıymetini Bilmiyor Ama Karadenizlilerin Şifa Deposu! 1 Tanesi Bile Vücudu Resetliyor Egeliler Kıymetini Bilmiyor Ama Karadenizlilerin Şifa Deposu! 1 Tanesi Bile Vücudu Resetliyor
Geri Manevra Yapan Servis Minibüsü Takla Attı: Sürücü Yaralı Geri Manevra Yapan Servis Minibüsü Takla Attı: Sürücü Yaralı
Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 1 Ölü Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 1 Ölü
43 Yıllık Turşucu Sırrını Açıkladı! Bir Tutam Yetiyor, Kış Boyu Kütür Kütür Kalacak 43 Yıllık Turşucu Sırrını Açıkladı! Bir Tutam Yetiyor, Kış Boyu Kütür Kütür Kalacak