Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 1 Ölü

Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 1 Ölü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçesi merkezi Akseven Sokak'tan Haşim Benli Bulvarı'na çıkan Y.A. idaresindeki 43 U 931 plakalı otomobil ile Çevre yolu istikametinden şehir içi istikametine seyir halinde olan K.B.K. idaresindeki 43 AGF 852 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü K.B.K. yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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