Memleket Partisi'nin İl Başkanlığı Soyuldu

Hatay'da Memleket Partisi'nin kullandığı il başkanlığı binası bu kez soyuldu. Konteyner daha önce de çalınmıştı.

Son Güncelleme:
Memleket Partisi'nin İl Başkanlığı Soyuldu

Hırsızlar Memleket Partisi'nin Hatay binasına adeta dadandı. Partinin il başkanlığı olarak kullandığı konteyner bu defa da soyuldu.

Hatay’da Memleket Partisi tarafından il başkanlığı olarak kullanılan konteyner hırsızlar tarafından soyuldu. Geçmişte hırsızlar tarafından çalınan konteyner il başkanlığının hırsızların hedefi olmasına tepki gösteren Memleket Partisi Hatay İl Başkanı Halil Kılıç, “Hırsızlar özellikle Memleket Partisi'ne dadandılar” dedi.

Memleket Partisi'nin İl Başkanlığı Soyuldu - Resim : 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da binlerce bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketiyle birlikte Memleket Partisi’nin Hatay İl Başkanlığı binası da yıkılmış ve parti il başkanlığı olarak Antakya ilçesi otogar mevkisinde bulunan bir arazide bir konteyneri il başkanlığı olarak kullanmaya başlamıştı. Memleket Partisi’nin konteyner il başkanlığı yaklaşık 14 ay önce hırsızlar tarafından çalınmış ve konteyner polis ekipleri tarafından bulunarak İl Başkanı Halil Kılıç’a teslim edilmişti. Çalındığı noktada hizmetine devam eden konteyner parti binasına bu kez hırsızlar girdi ve eşyaları çaldı. İl başkanı Kılıç, polis ekiplerine durumu bildirdi ve konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Yaşanan hırsızlık olaylarına tepki gösteren Başkan Kılıç, “Hırsızlar özellikle Memleket Partisi'ne dadandılar” ifadelerini kullandı.

'GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLAYACAĞIZ ANLAMADIK'

Hırsızların Memleket Partisi’ni hedef aldığını ifade Memleket Partisi İl Başkanı Kılıç, “Burası Memleket Partisi Hatay İl Başkanlığı olarak kullandığımız konteynerimiz ve hırsızlar girmiş. Hırsızlar içeriye pencereden girmişler. İçeriye girip malzemeleri almışlar, kırmışlar, dökmüşler ve zarar verip gitmişler. İçerideki eşyalar her siyasi partide olan masa ve sandalye gibi eşyaları çalmışlar. Hırsızlar elektrik ve su malzemeleri gibi işine ne yarayabiliyorsa onları alıp götürmüşler. Hırsızlık olayı dün oldu, emniyete gittik ve şikayetçi olduk. Yakalanmalarını istiyoruz.

Çünkü bu devamlı tekerrür ediyor. Burada birkaç defa daha hırsızlık olayı oldu. Buranın güvenliğini nasıl sağlayacağız anlamadık. En son konteynerimizi komple alıp götürmüşlerdi. Sınırda bir yere bırakmışlardı ve onlar yakalandı. Bu konu hakkında mahkememiz zaten devam ediyor. Bu sefer içindeki eşyalara göz diktiler. Eşyalara bayağı zarar vermişlerdi. Polis ekipleri gelip parmak izi aldılar. Hırsızlar özellikle Memleket Partisi'ne dadandılar. Bize güvenli bir yer vermeleri için bir talebimiz olacak. Çünkü burada sıkıntı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Memleket Partisi Hatay
Son Güncelleme:
Konut Alacaklar Dikkat! İstanbul ve Ankara'nın En Kârlı İlçeleri Açıklandı Konut Alacaklar Dikkat! İstanbul ve Ankara'nın En Kârlı İlçeleri Açıklandı
Bolu'daki Yangın Faciasında 13. Kat Detayı: Eski AKP'li Milletvekilinin Kızı, Damadı ve Torunlarından Haber Alınamıyor AKP'li Vekilin Kızı, Damadı ve Torunlarından Haber Alınamıyor
Bolu'da Yangının Çıktığı Otelde Kalan Sözcü Yazarına Ulaşılamıyor Yangın Faciası! Sözcü Yazarına Ulaşılamıyor
Meğer Dahiler Böyle Yetişiyormuş! Zeki Çocuk Yetiştirmek Bu Kadar Basitmiş Meğer Dahiler Böyle Yetişiyormuş! Zeki Çocuk Yetiştirmek Bu Kadar Basitmiş
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek
6 Yıl, 2.760 Gün Erken Emeklilik Fırsatı! EYT'den Sonra Bu Şartları Sağlayan Kolayca Emekli Olabilecek EYT'den Sonra Milyonlara Erken Emeklilik Fırsatı
Ehliyette Flaş Karar: 65 Yaş Üstüne Yeni Kısıtlama Geliyor Ehliyette Flaş Karar: 65 Yaş Üstüne Yeni Kısıtlama Geliyor
İhtiyaç Kredisinde 150 Bin Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu: Bankaların 2025 Oranları Listelendi İhtiyaç Kredisinde 150 Bin Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu: Bankaların 2025 Oranları Listelendi
Büyük İkramiyeyi Tam 14 Kez Tutturdu: Lotoyu Kazanma Hilesini Açıkladı Büyük İkramiyeyi Tam 14 Kez Tutturdu: Lotoyu Kazanma Hilesini Açıkladı