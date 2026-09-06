Mehmet Şimşek'in Yeğeni Dahil 3 Kişi Hayatını Kaybetmişti! Batman'daki Yangının Sebebi Belli Oldu

Batmaon Barosu Başkanı Abdulhamit Çakan, 30 Ağustos’ta, bir spor salonunda çıkan, 3 kişinin öldüğü ve 2 işletme yetkilisinin tutuklandığı yangına ilişkin soruşturmanın sürdüğüne dikkat çekerek, "Edindiğimiz bilgiye göre elektrik panosundan çıkan bir yangın. Yangın, ilk sauna civarında başlıyor, daha sonra diğer yerlere yayılıyor. 3 vatandaşımız da duman zehirlenmesinden vefat etmişler" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Mehmet Şimşek'in Yeğeni Dahil 3 Kişi Hayatını Kaybetmişti! Batman'daki Yangının Sebebi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gültepe Mahallesi'ndeki spor salonunun sauna kısmında, 30 Ağustos akşamı yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan yangından etkilenen 3'ü ağır yaralı toplam 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Şanzime Sarıgül (44), Emine Yani (42) ve 2 çocuk annesi avukat Gülsüm Öztekin Tunç (43) hayatını kaybetti. Sarıgül ve Yani'nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde görev yaptığı öğrenildi. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip toprağa verildi.

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 2 işletme yetkilisi ile 3 çalışan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 işletme yetkilisi tutuklandı, 1’i adli kontrolle 3 çalışan ise serbest bırakıldı.

BAKAN ŞİMŞEK, YEĞENİNİN CENAZESİNE KATILDI

Yangında yaşamını yitirenlerden Emine Yani’nin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ağabeyi Ahmet Şimşek’in kızı olduğu öğrenildi. Bakan Şimşek, 1 Eylül’de kente gelip Necat Nasıroğlu Külliyesi’ndeki taziyeye katıldı. Aynı gün çeşitli programlar için kente gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Batman Valisi Ekrem Canalp ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile aileye taziye ziyaretinde bulunup, başsağlığı dileklerini iletti.

'SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Batman Barosu Başkanı Abdulhamit Çakan, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini belirterek, "Batman ilimizde saunası, hamamı ve havuzu olan spor merkezinde yangın çıktı. Yangının akabinde de 3 vatandaşımızı kaybettik. Bunlardan biri de çok sevdiğimiz bir meslektaşımızdı. Henüz gencecik, 2 çocuğu olan meslektaşımızı olayda kaybettik. Yaralananlar da oldu. Tahliye edilenler de oldu. Ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, spor salonu ile ilgili bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma sonucu ihmali olduğu düşünülen 2 kişi tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Bu olayla ilgili soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor. Sürekli biz de bu konuda Cumhuriyet Başsavcılığı ile irtibat halindeyiz. Süreci ve soruşturmayı yakından takip ediyoruz" dedi.

'İHMALLER ZİNCİRİNİN FARKINDAYIZ'

Yangının, spor salonunun saunasının yakınlarındaki elektrik panosundan çıktığını ifade eden Çakan, "İhmaller zincirinin olduğunun farkındayız. Ancak buna ilişkin raporlamalar genellikle soruşturmanın sonuna doğru ortaya çıkıyor. Olayda ne ihmal var? Nasıl bir ihmal var? Kimlerin ihmali var? Tüm yönleriyle açıklığa çıkacak. Ancak şu an sıcağı sıcağına edindiğimiz bilgi, evet olayda ihmaller zinciri var. Ancak boyutunun ne derece olduğu, soruşturmanın sonunda ortaya çıkacak. Biz de Batman Barosu olarak, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte sonuna kadar olayın takipçisi olacağız.

'YANGIN ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKTI'

Edindiğimiz bilgiye göre elektrik panosundan çıkan bir yangın, ilk sauna civarında başlıyor. Daha sonra diğer yerlere yayılıyor. Yine soruşturma dosyasından edindiğimiz bilgiye göre; vefat eden her 3 vatandaşımız da duman zehirlenmesinden vefat etmişler. Olayda herhangi bir yanmadan ya da yanıktan kaynaklı bir ölüm ya da ciddi bir yaralanma yok" diye konuştu.

Batman'daki Spor Salonu Yangınında Bilanço Ağırlaşıyor: Can Kaybı 3'e YükseldiBatman'daki Spor Salonu Yangınında Bilanço Ağırlaşıyor: Can Kaybı 3'e YükseldiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Batman Yangın Mehmet Şimşek
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Bakan Uraloğlu Müjdeyi Duyurdu: Konya Antalya Arasında Ulaşım 20 Dakika Kısalıyor! Yıllık 1 Milyar Liralık Tasarruf Bakan Uraloğlu Müjdeyi Duyurdu: Konya Antalya Arasında Ulaşım 20 Dakika Kısalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Polis İçin Başsağlığı Mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Polis İçin Başsağlığı Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Aziz Yıldırım'dan Derbi Sonrası Zehir Zemberek Sözler: 'Gerekirse Ligleri Bir Sene Erteleyin' Aziz Yıldırım'dan Derbi Sonrası Zehir Zemberek Sözler
2022'den Bu Yana İktidarda Olan İtalya Başbakanı Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür
64 Yıl 6 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Kadın, Sosyal Medyada Canlı Yayın Yaparken Yakalandı! 64 Yıl 6 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Kadın, Sosyal Medyada Canlı Yayın Yaparken Yakalandı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yüksek Lisans ve Doktorada Yeni Dönem Başlıyor Akademi Hayatında Yeni Dönem Başlıyor
Orta Doğu'da Yüksek Tansiyon! İran, ABD Uçak Gemisini Vurduğunu Öne Sürdü İran, Uçak Gemisini Vurduğunu Öne Sürdü