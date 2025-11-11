Meclis’ten 420 Sayfalık Yenidoğan Çetesi Raporu! Skandalın Ardından Sağlık Sisteminde Yeni Adım Yolda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM bünyesinde kurulan Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen olaylarla ilgili hazırladığı 420 sayfalık taslak raporu tamamladı. Raporda, bu çetenin ortaya çıkışındaki en temel nedenin “denetim eksikliği” olduğu vurgulandı.

“DENETİM VE FARKINDALIK ARTIRILMALI”

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, komisyonun raporunda benzer skandalların yeniden yaşanmaması için sağlık sisteminin denetim ve izleme mekanizmalarının güçlendirilmesi, mevzuatın güncellenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması yönünde öneriler yer aldı. Özellikle doğumhaneler ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde düzenli, şeffaf ve nitelikli denetimlerin yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Rapor, yüksek ölüm oranlarına sahip sağlık merkezlerinin sıkı takibe alınması gerektiğini belirterek, eksikliklerin tespiti halinde gecikmeden idari yaptırımlar uygulanmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca kamu ve üniversite hastanelerinde yoğun bakım yatak kapasitesinin artırılması ve nitelikli personel istihdamının güçlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

“MİSAFİR ANNE” PROGRAMI GENİŞLETİLSİN

Sabah'ın haberine göre raporda yer alan dikkat çekici önerilerden biri de “Misafir Anne” programının yaygınlaştırılması oldu. Riskli gebeliklerde doğum sonrası anne ve bebeğin güvenle evlerine ulaşmasını sağlayan bu uygulamanın, ülke genelinde desteklenmesi ve yaygın hale getirilmesi gerektiği belirtildi.

SGK ÖDEME SİSTEMİNE DÜZENLEME ÖNERİSİ

Komisyon, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) mevcut ödeme sisteminin de gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Raporda, sağlık hizmetlerinin kesintisiz, güvenli ve nitelikli biçimde sunulabilmesi için ödeme tarifelerinin yeniden düzenlenmesi önerildi. Ayrıca, 7/24 esasına dayalı hizmet veren yenidoğan yoğun bakım ekiplerinin sürdürülebilir bir şekilde çalışmasını teşvik edecek bir ödeme altyapısı oluşturulması gerektiği ifade edildi.

"SİSTEMSEL REFORM ŞART"

Tüm siyasi partilerin ortak önerisiyle kurulan komisyon, yürütülen yargı süreci devam ederken sorunun bireysel hatalardan ziyade sistemsel boşluklardan kaynaklandığını belirtti. Komisyon, sağlık sektöründe kalıcı iyileşmenin ancak etkin denetim, nitelikli personel, güçlü mevzuat ve kamu farkındalığı ile sağlanabileceğini raporuna not düştü.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi