Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Son Perde: Gizemli Kayıtlar TÜBİTAK'a Gitti, Başsavcıdan Üç Kritik Talimat

Yalova'da, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin kritik bir gelişme yaşandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, evdeki kameraların olay gecesine ait ses kayıtlarını TÜBİTAK'a gönderdi, başsavcılığın TÜBİTAK'a ilettiği yazıda üç kritik talimat yer aldı.

Ünlü şarkıcı Güllü'nün 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binanın 6'ncı katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü'nün ölümünün intihar mı, kaza mı, yoksa cinayet mi olduğuna dair tüm ihtimalleri yeniden değerlendirmeye aldı, soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olay gecesine ait kamera görüntülerini daha önce Bursa Adli Tıp Kurumu ile Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı'na göndermişti.

DÜŞTÜ MÜ, İTİLDİ Mİ?

Her iki kurum da görüntülerde ses analizi, hareket analizi, zaman senkronizasyonu ve dış müdahale ile itilme olasılığı üzerinde ayrıntılı inceleme yapıyor. Elde edilen verilerin, fiziksel delillerle karşılaştırılarak olayın oluş şekline ışık tutması bekleniyor.

SES KAYITLARI TÜBİTAK'TA

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, soruşturmanın ses kayıtları ayağı ise 3 Kasım tarihinde yeni bir aşamaya taşındı. Başsavcılık, elde edilen ses kayıtlarını TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı'na gönderdi.

ÜÇ KRİTİK TALİMAT

Başsavcılığın TÜBİTAK'a ilettiği yazıda üç kritik talimat yer aldı. Bu talimatlar arasında sesleri iyileştirilip kayıt kalitesinin artırılması, seslerin karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılması ve konuşmaların analiz edilmesi yer aldı. Hangi sesin kime ait olduğuyla ilgili de detaylı çalışma yapılmasının ardından konuşmaların açık dökümünün tape şeklinde çıkarılarak rapor halinde Başsavcılığa sunulması da istendi.

BAŞSAVCI TÜBİTAK'A GİDECEK

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ise süreci bizzat yerinde takip etme kararı aldı. Öksüz'ün TÜBİTAK'ın Kocaeli Gebze'deki tesislerine giderek uzmanlarla teknik incelemeye ilişkin koordinasyon toplantısı yapacağı öğrenildi. Başsavcı Öksüz'ün bu adımının, dosyanın teknik yönüne doğrudan denetim ve hız kazandırma amacı taşıdığı öğrenildi.

ANALİZ RAPORU DELİL SAYILACAK

TÜBİTAK'tan gelecek analiz raporu, Bursa Adli Tıp'ın teknik tespitleriyle birlikte değerlendirilecek. Üç kurumdan alınacak sonuçlar, olayın intihar, kaza veya dış müdahale olup olmadığını belirlemede delil niteliği taşıyacak.

Kaynak: Sabah

