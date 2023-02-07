Meclis'teki 5 partiden ortak bildiri
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.
Kahramanmaraş'taki depremler artçı sarsıntılarla birlikte devam ederken; deprem ve yaşanan insanlık dramı tüm Türkiye'nin vicdanını yaraladı.
5 PARTİDEN ORTAK BİLDİRİ
Binlerce yurttaş bölgeye gönüllü olarak gitmeye çalışırken; bugün TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.
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