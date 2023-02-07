Meclis'teki 5 partiden ortak bildiri

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.

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Meclis'teki 5 partiden ortak bildiri

Kahramanmaraş'taki depremler artçı sarsıntılarla birlikte devam ederken; deprem ve yaşanan insanlık dramı tüm Türkiye'nin vicdanını yaraladı. 

5 PARTİDEN ORTAK BİLDİRİ

Binlerce yurttaş bölgeye gönüllü olarak gitmeye çalışırken; bugün TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.

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