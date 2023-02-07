Gazeteci Özdilek: AFAD delik açıp gitti, ambulans geldi 'AFAD neden çıkarmadı' dedi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 3 bin 549'a yükseldi. 22 bin 168 kişi yaralandı. Yıkım yaşanan 10 ilde üç ay süreyle OHAL ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

“BİZİ DEPREM DEĞİL BU SİSTEMSİZLİK ÖLDÜRDÜ”

Gazeteci Zehra Özdilek, depremin vurduğu Gaziantep’te akrabalarının yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Özdilek, “Yeğenim ve akrabamız birbirine sarılmış halde ölü bulundular” dedi. Özdilek, “AFAD ekipleri bir delik açıp, 'yaşıyorlar ambulans gelip alsın' demişti. Ambulans gelince de 'AFAD neden çıkarmadı, biz nasıl çıkaralım' deyip gitti. Bizi deprem değil bu sistemsizlik öldürdü” diye belirtti.