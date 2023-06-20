Meclis’te konuşma süresi 3 dakikaya düştü, milletvekilleri tepki gösterdi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, genel kurulda milletvekillerinin konuşma süresinin 3 dakika olacağını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, “Sayın Başkan; öncelikli olarak bu tutumunuzu kabul etmiyorum. Dakika bir, gol bir; muhalefetin sesini ilk görevinizde kısmaya çalışıyorsunuz. Bu çok yanlış bir uygulama. Bugüne kadar 3 dakikanın üstündeki sürelerde grup başkanvekilleri konuşmalarını yaptılar. Ama bugün, daha ilk nöbetinizde tuttunuz ‘2 dakika’ dediniz ‘artı 1’ dediniz. Bizim söylemek istediğimiz şeyler var, gündeme dair önemli gelişmeler var. Bu Meclis’te bunları dile getiremeyeceksek nerede dile getireceğiz? Bu yetki adına bütün grup başkanvekillerimiz de benimle hemfikirdir, lütfen bu tutumunuzdan vazgeçin” dedi.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise“Bunu kabul etmediğimizi ifade etmek isterim. Bu bir teamüldür, en azından geçmiş dönemde asgari 5 dakika çok daha uzun sürelerde konuşuyorduk; umarım Meclis Başkanvekili olarak ilk günden sözlerimizi kısmazsınız, 3 dakikada ‘Mikrofon kapandı’ demezsiniz” diye konuştu.