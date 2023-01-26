Meclis lokantasına zam geldi: Fiyatlar gündem oldu

Türkiye’deki mevcut enflasyona göre uygun olan TBMM lokantasında zam geldi. 2018’de 1 TL olarak uygulanan kuver ücreti 2022’de 2 TL olmuştu. Kuver ücreti bu hafta itibarıyla 3 TL oldu.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre masaya getirilen örtüyle birlikte bıçak, çatal, kaşık, şamdan ve tuzluk gibi şeylerin servise konulmasından dolayı alınan ücret olan kuver böylece yüzde 50 oranda zam görmüş oldu. Restoran ve kafe menülerinde ise masaya gelen ekmek, sos ve buna benzer ürünler için ödenen ücret olarak sınıflandırılan kuver uzun yıllardır Meclis lokantasında 2 TL olarak uygulanıyordu. Öte yandan çorbaya da son 6 ayda iki defa, toplamda yüzde 50 zam geldi.

TEMMUZDA ZAMLANMIŞTI

TBMM restoranlarında yemeklere geçen temmuzda yüzde 50’ye varan oranlarda zam gelmişti. Son zamla birlikte dana kavurmanın porsiyon fiyatı 22 TL’ye yükseldi. Restoranın en pahalı yemekleri arasında yer alan kuzu kavurmanın fiyatı, temmuzdaki zamla birlikte 18 TL’den 25 TL’ye yükselmişti. Ciğer, şiş ızgara ve kuzu şiş de 25 TL olurken tavuk yemeğinin porsiyon fiyatı 4 TL artarak 15 TL’ye, pide ise 15 TL’ye çıkmıştı. 4 TL olan çorbaların fiyatı ise 1 TL yani yüzde 25 artarak 5 TL’ye yükselmişti. Ocak ayı itibarıyla 1 TL daha zamlanan çorbanın fiyatı 6 TL oldu. 6 ayda gelen zam toplamda yüzde 50’ye ulaştı.