Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı

Ocak ayının sonu gelmesine rağmen Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, İstanbul için flaş bir uyarı geldi. Meteoroloji haritasına göre, İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:

“Ülkemizin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğu kıyıları, Güney Ege, Antalya kıyıları hariç Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinin, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.”